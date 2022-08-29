Подать документы на финскую визу можно будет только в четырех городах России — и только в один день недели

Уже с 1 сентября Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день — поэтому VFS Global, официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России, будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам. Сделать это можно будет лишь в четырех визовых центрах — в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

Отдельно в МИДе Финляндии подчеркивают: визовые заявления следует подавать в категории, соответствующую цели поездки. «Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день. Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, о том, что Финляндия замедлила выдачу туристических виз россиянам, 23 августа сообщила премьер-министр республики Санна Марин. «Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше», — заявила она, добавив, что «поток туристов — это проблема, которую необходимо решить».