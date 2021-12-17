«Ты подарил мне шанс жить и не прощаться с близкими»: 8 писем доноров костного мозга и реципиентов после трансплантации

Здравствуйте, уважаемый донор!

Вы щедро поделились частичкой себя со мной, абсолютно незнакомым человеком. И вот уже два года, я живу, дышу, люблю, мечтаю только благодаря Вам, удивительная незнакомая девушка! Наверно, это было очень волнительно — идти и отдавать часть своей крови, самой ее сути, не зная, сможет ли этот поступок спасти чью-то жизнь или как, к сожалению, случается, нет. Но Ваша жертва оказалась ненапрасной, и где-то в России теперь существует Ваш брат по крови.

Я мог бы написать Вам и раньше, но почему-то был уверен, что имею на это право только спустя 2 года после пересадки. Спасибо Вам за то, что подарили возможность смотреть, как растет моя дочка, смотреть, как постепенно спокойствие возвращается в глаза моих родителей и жены! Очень странно осознавать, что моя родная сестра оказалась менее близка мне генетически, чем Вы. Еще страннее осознавать, что где-то в мире теперь есть человек, с которым у нас в венах течет одна кровь на двоих.

И сколько моих знакомых, вдохновленных Вашим поступком, решились стать донорами крови, а кто-то даже настроен попасть в регистр доноров костного мозга! Потому что они своими глазами увидели, что капля крови, отданная смело и благородно спасла жизнь человеку! При этом они (да и я в том числе) хотя бы узнали, как проходит эта процедура. А то в самом начале я и сам думал, что пересадка костного мозга — это когда у кого-то что-то с костей вырезают и вживляют в кости другому человеку. Наверное, это незнание и страх — причины того, что банк доноров костного мозга не может обеспечить всех нуждающихся.

Милая девушка (сестра), я очень надеюсь, что у Вас и Ваших близких все хорошо, что в Вашей жизни нет места страху и боли! И я почему-то верю, что Вам приятно будет узнать, что человек, которому Вы подарили часть себя получил второй шанс! Спасибо за такой подарок!

Спасибо за жизнь!

С уважением,

Ваш брат по крови

Прим. ред. — в письме сохранены орфография и пунктуация автора.

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