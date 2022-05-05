Чем дышал Петербург в апреле? Опубликованы результаты наблюдения за состоянием загрязненности воздуха

Систематические наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в Петербурге проводит ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», беря пробы на стационарных постах, расположенных в разных районах города.

На постах отбирали пробы воздуха для определения концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, формальдегида и бензапирена.

Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу в апреле квалифицировался как повышенный. Чаще всего воздух был загрязнен диоксидом азота, взвешенными веществами и оксидом углерода. Повышенный уровень загрязнения взвешенными веществами был зафиксирован в Московском районе, диоксидом азота — в Василеостровском районе.

Также специалисты зафиксировали загрязнение воздуха в Калининском районе Петербурга. Во всех остальных уровень загрязнения в апреле 2022 года был низким. «Случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле зафиксировано не было», — резюмировали специалисты.

Напомним, ранее стало известно, что загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни человека даже больше, чем курение и употребление алкоголя. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Они обнаружили, что грязный воздух может сократить жизнь на пять-шесть лет.