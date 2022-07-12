Что загрязняет воздух и как спасаться жителям больших городов? Отвечает эксперт

Пыль в глаза. Как твердые частицы влияют на здоровье

В атмосфере, кроме газов и воды, содержится огромное количество мельчайших твердых частиц.

Самый интересный и необычный вид таких частиц — космическая пыль. Она заполняет межзвездное, межпланетное и околоземное пространство. Проходя сквозь слои атмосферы, выпадает на поверхность Земли, ее можно обнаружить в снеговом покрове Арктики и Антарктики, на горных вершинах, а также в отложениях на дне Мирового океана. Почему пыль долетает до поверхности Земли, а не сгорает, как, например, большинство метеорных частиц? Дело в том, что она очень маленькая и поэтому не нагревается до температуры плавления. Космические пылинки, проходя сквозь слои атмосферы, остаются целыми или дробятся на более мелкие частицы, а затем плавно опускаются на планету. Но не только космос обеспечивает нас пылью. Большая часть твердых частиц в воздухе — земного происхождения. И появляются они по двум причинам.

Естественная: выброс пепла из вулканов, выветривание почв и горных пород, копоть и сажа от лесных пожаров, а также шторма, которые выбивают капельки морской воды, насыщенной солями, в воздух.

Искусственная: энергетика и сгорание различных видов топлива, транспорт, выбросы фабрик и заводов, химические аэрозоли, эрозия дорожного покрытия из-за трения шин, приготовление пищи, курение табака, работа оргтехники и т. д.

Чтобы твердые частицы было легче классифицировать, их обозначают аббревиатурой PM — particulate matter (твердые частицы). Существуют РМ10 — крупнодисперсные частицы размером менее 10 мкм. ИРМ 2,5 — мелкодисперсные, размером 2,5 мкм и меньше. Для понимания, насколько они крошечные, представьте: толщина человеческого волоса — от 40 до 120̀ мкм, а размер бактерий в среднем от 0,5 до 3 мкм. Чем больше концентрация этих частиц — тем сильнее загрязнен воздух.

В идеале воздух не должен их содержать вообще. Однако этого достичь невозможно, поэтому ограничиваются допустимой нормой. Рекомендуемые среднегодовая и среднесуточная норма по содержанию твердых частиц в воздухе для РМ10 составляют 20 и 50 мкм на 1̀м3, а для РМ2,5 — 10 и 25̀мкм на 1̀м3 . Воздействие твердых частиц на организм человека можно считать неопасным, если их количество не превышает эти нормы.

Для контроля качества воздуха в режиме реального времени существуют специальные сайты, например aqicn.org. На нем есть информация обо всех параметрах, в том числе и количестве твердых частиц. Мы не привыкли отслеживать иные показатели воздуха, кроме температуры и давления, но для жителей многих стран, особенно Азии, это распространенная практика. Каждое утро вместе с прогнозом погоды они проверяют и загрязненность воздуха.