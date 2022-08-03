Смольный пытается расторгнуть договоры с инвестором Апраксина двора через суд

Иск о взыскании и расторжении договоров к ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» подали в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Дело будут рассматривать в конце сентября.

«Компания "Главстрой-Санкт-Петербург" была готова осуществить преобразование территории всего Апраксина двора с приспособлением под общественно-деловой многофункциональный комплекс. После заключения инвестиционного договора с городом значительную часть корпусов признали объектами культурного наследия, что сделало невозможным реализацию проекта. За время работы над ним девелопером было инвестировано более 1 млрд рублей.

В настоящее время Арбитражным судом рассматривается спор с участием Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. До вступления в силу решения суда давать какие-либо комментарии преждевременно», — сказали в пресс-службе компании.

Городская администрация не первый год ведет работу по расторжению инвестиционных соглашений с «Главстрой-СПб», которые были заключены еще в конце 2000-х. Тогда компания планировала реализовать проект стоимостью несколько десятков миллиардов рублей. На эти деньги должны были привести в порядок территорию Апраксина двора и создать там комплекса общественно-деловых зданий. Однако приступить к работам так и не удалось из-за большого количества ограничений по линии охраны объектов культурного наследия.

«"Главстрой-СПб" уже много лет не осуществляет какой–либо деятельности по Апраксину двору, и, вероятнее всего, это просто формальное освобождение актива от возможных договорных споров в случае предоставления объекта новому инвестору», — предполагает руководитель практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов.

Напомним, Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга (АРИК) готовится к передаче в аренду объектов на территории Апраксина двора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО).