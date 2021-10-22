Смольный ищет для освободившихся помещений Апраксина двора новых арендаторов

Ранее ведомству по требованию ФАС пришлось расторгнуть договор с АО «Апраксин двор», которая управляла площадями рынка. После этого структура АРИК, которая занимается городскими памятниками культуры и ищет для них арендаторов, получила в управление 119 объектов нежилого фонда.

На данный момент идет государственная регистрация права оперативного управления. После оформления всех документов агентство объявит торги, чтобы найти новых арендаторов для помещений Апраксина двора. Принять участие в аукционах смогут как нынешние временные владельцы, так и иные лица. Договоры аренды будут заключаться с учетом требований антимонопольного законодательства.

Напомним, владельцы помещения рынка «Апраксин двор» на Садовой улице объявили о роспуске юридического лица. Площади передадут ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса» («АРИК»). Арендаторов уже попросили освободить помещения.