13 дог-френдли мест в Петербурге и окрестностях, которые стоит посетить этим летом

«Севкабель Порт» и «Исткабель»

Общественное пространство на территории бывшей мануфактуры торгового дома Siemens&Halske (она соединила телеграфной сетью Москву и Петербург). Здесь есть все: рестораны и бары, шоурумы, мастерские и офисы, выставочные, концертные залы, детские студии и магазины, благоустроенная набережная.

Недавно Севкабель Порт расширился, присоединив территорию ситценабивной фабрики Акционерного общества мануфактур «И.А. Воронин, Лютш и Чешер», которую стали именовать «Исткабель». Так, в «Исткабеле» уже работают более 200 резидентов, среди них магазины, мастерские, бары и рестораны, экоцентр «Переработкинская», инклюзивный кластер «Нормальное место». Визитной карточкой стала — Барная линия (кластер в стиле европейских руинных баров). Здесь рады домашним животным, но их нельзя выгуливать на газоне на набережной.

Где: Кожевенная линия, 40 и Кожевенная линия, 34.