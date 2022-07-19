13 дог-френдли мест в Петербурге и окрестностях, которые стоит посетить этим летом

Пока в Петербурге солнечно, самое время исследовать город и окрестности вместе с собакой. «Собака.ru» составила список мест, которые можно посетить с питомцем даже если вы приехали на пару дней.
Приморский парк Победы
Это парк в западной части Крестовского острова. На территории располагаются 6 прудов: Круглый, Южный, 1-й и 2-й Северный, Крестовый и Мандолина. Есть деревянная набережная с видом на Финский залив, благоустроенная шезлонгами. Парк оснащен велодорожками и площадками для мини-футбола, тенниса и петанка. Еще здесь можно встретить лебедей и белок, поэтому запаситесь орехами и листьями салата для прогулки. В парке рады любым домашним животным, но во время пребывания необходимо позаботиться о средствах гигиены и поводках. Тут часто проводят мероприятия для собак и их хозяев: например, ежегодный фестиваль Petshop days weekend — когда посетители вместе с собаками устраивают заплыв на сапах.
Где: Крестовский проспект, 23.
«Двор Гостинки»
Это общественное пространство во дворе Большого Гостиного двора — с зонами для отдыха, фудмаркетом и столами для настольного тенниса. Летом здесь открыли развлекательную зону для собак. На территории расположены гигиенические дог-станции и выделенная аджилити-площадка со стороны Невской линии — всем можно пользоваться бесплатно. До конца сентября во дворе Гостинки будут проводить развлекательные мероприятия, лекции, занятия с кинологом. Площадка открыта ежедневно с 12:00 до 23:00.
Где: Невский проспект, 35В.
«Севкабель Порт» и «Исткабель»
Общественное пространство на территории бывшей мануфактуры торгового дома Siemens&Halske (она соединила телеграфной сетью Москву и Петербург). Здесь есть все: рестораны и бары, шоурумы, мастерские и офисы, выставочные, концертные залы, детские студии и магазины, благоустроенная набережная.
Недавно Севкабель Порт расширился, присоединив территорию ситценабивной фабрики Акционерного общества мануфактур «И.А. Воронин, Лютш и Чешер», которую стали именовать «Исткабель». Так, в «Исткабеле» уже работают более 200 резидентов, среди них магазины, мастерские, бары и рестораны, экоцентр «Переработкинская», инклюзивный кластер «Нормальное место». Визитной карточкой стала — Барная линия (кластер в стиле европейских руинных баров). Здесь рады домашним животным, но их нельзя выгуливать на газоне на набережной.
Где: Кожевенная линия, 40 и Кожевенная линия, 34.
«Бенуа 1890»
Это общественное пространство на месте молочной фермы архитектора Юлия Бенуа в Калининском районе. Здесь есть центр дополнительного образования, дог-френдли ресторан и коворкинг, а также сад современного искусства и открытый лекторий, пруд. На территории сада можно гулять с собакой без ограничений.
Где: Тихорецкий проспект, 17Б.
«Бертгольд Центр»
Общественное пространство на Гражданской улице недалеко от Сенной площади, открытое в 2016 году. Здесь функционируют бары и магазины, коворкинги, студии, кофейни и многое другое. На территории можно пребывать с собаками.
Где: Гражданская улица, 13-15.
«Подписные издания»
Это один из лучших книжных в городе, основан еще в 1926 году. Здесь можно приобрести книги об искусстве, урбанистике и архитектуре, фотографии и театре, о музыке, а также журналы и зины, книги от небольших издательств, красивые блокноты и ручки. На втором этаже работают кофейня и детская зона. В магазине рады собакам, но очень просят внимательно за ними следить.
Где: Литейный проспект, 57.
Культурный квартал «Брусницын»
Это общественное пространство площадью три гектара по соседству с «Севкабель Портом». Официально его открыли в начале июля. Здесь уже работают сидрерия DADABAR, конфетная фабрика «Культура», израильский стрит-фуд AMBAR, кофейня «Этлон», пиццерия Camorra Isola Grande. В доме с террасой на втором этаже открыли первый в городе архитектурных коворкинг от бюро Klauzura (авторов концепции «Брусницына»). Есть рабочая, переговорная и принт зоны, библиотека с изданиями по архитектуре, дизайну и урбанистике, кухня, терраса (!) с видом на Финский залив. По вечерам коворкинг является местом для отдыха — с диджей-сетами, йога-практиками и лекциями. Пока работает только терраса, а в сентябре уже официально запустят рабочую зону. Также на территории культурного квартала благоустроили набережную с шезлонгами. Рады небольшим собакам — до 40 сантиметров в холке.
Где: Кожевенная линия, 30.
«К-30»
Это контейнерный музыкальный двор, открытый командой Roots United еще два года назад. Здесь можно поиграть в бильярд и пинг-понг бесплатно в часы работы. На территории пространства есть две сцены, магазин винила, места для отдыха с видом на Финский залив и бар. За коктейльную карту в этом году отвечает El Copitas, единственный российский бар из списка «The World's 50 Best Bars» — 2021, а меню уличного кафе разрабатывали сеть японских ресторанов Subzero и проект «Ленторг». В «К-30» рады воспитанным и некусающимся собакам любого размера.
Где: Кожевенная линия, 30.
«Лендок»
Это мультикультурное пространство в стенах одноименной киностудии — летний двор с баром и мероприятиями. За меню здесь отвечает Алексей Ермаков (El Copitas Bar, Paloma Cantina). Акцент сделан преимущественно на электронной музыке. Отдыхать здесь можно со средними воспитанными собаками — для них здесь также предусмотрены поилки.
Где: набережная Крюкова канала, 12.
«Остров фортов»
Это музейно-исторический парк в Кронштадте, посвященный военно-морскому флоту. Здесь есть детские площадки, прогулочные зоны, Яблонный сад с прудом, фудкорт, скейт-парк, Аллея героев российского флота и историческая площадка «От парохода до атомохода», где можно узнать о главных вехах в истории российского флота. 31 июля откроют новый участок парковой зоны, реконструированную Главную площадь, а также крытый фудкорт, спортивную площадку, пешеходные зоны. До 2025 года планируют отреставрировать старейшие форты «Петр I», «Император Александр I» и «Кроншлот». Парк можно посетить с собакой на поводке. Если она выше 40 сантиметров в холке, необходим намордник. С собой нужно взять гигиенические пакеты и бутилированную воду для животного.
Где: Цитадельское шоссе, 14Ж.
Парк «Дубки»
Это центральный парк культуры и отдыха в Сестрорецке. Из достопримечательностей здесь есть часовня во имя святых апостолов Петра и Павла и святителя Чудотворца Николая, построенная в память событий Крымской войны в 1857-1858 годах, мемориальный ДОТ — военное укрепсооружение времен Великой Отечественной войны, памятник Петру I. На территории сохранились заповедные участки с растениями и животными. В прокат можно взять катамараны, велосипеды и веломобили. Неподалеку есть песчаные пляжи, куда можно беспрепятственно попасть со своим питомцем. Гулять с собакой здесь можно, соблюдая закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Где: Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42.
Пространство «Линии»
В общественно-деловом пространстве на Васильевском острове есть фудкорт (резиденты: вьетнамская кухня Joly Woo, кофейня 8line coffee, японская кухня KAIJU и кафе «Фабрика №1»), студии красоты, магазины и шоурумы, коворкинг. На территории можно отдыхать с собакой. Крупным породам — необходим намордник.
Где: 8-я линия Васильевского острова, 25.
Василеостровский рынок
Это большое гастрономическое пространство на Васильевском острове. Здесь работают десятки фуд-корнеров, где можно попробовать, кажется, любую кухню мира: кофейня «Человек и пароход», «Футура угол», веган-боулы Raw to Go, «Дагестанская лавка» и другие. Этим летом во дворе рынка запустили проект Feel Good Movie, организованный совместно с кинопрокатной компанией Про:взгляд и Gamma Media, — кинопоказы под открытым небом. Теперь в хорошую погоду можно не только поесть, но и посмотреть кино. Рады собакам, но крупным породам необходимо надевать намордник. Всех животных необходимо держать на поводке.
Где: Большой проспект Васильевского острова, 16/14Б.
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