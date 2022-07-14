В Ленобласти отменили все ограничения по коронавирусу — даже ношение масок

В Ленинградской области приостанавливается действие «антиковидного» постановления. В регионе больше не нужно носить маски и соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий.
Изменения в постановление правительства региона от 13 августа 2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» подписал губернатор Александр Дрозденко. Внутри признаются утратившими силу или приостанавливается действие всех пунктов — в том числе о ношении средств индивидуальной защиты и ограничениях на проведение массовых мероприятий.
Кроме того, в Ленобласти приостановлены такие меры, как изоляция контактных лиц и режим самоизоляции граждан с хроническими заболеваниями. Все изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 14 июля.
Напомним, с 14 июня были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. С завтрашнего дня, 15 июня, будут отменены ограничения на пересечение российской границы. 1 июля Роспотребнадзор также снял все ограничения по коронавирусу в стране — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.
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