В Ленобласти отменили все ограничения по коронавирусу — даже ношение масок

Изменения в постановление правительства региона от 13 августа 2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» подписал губернатор Александр Дрозденко. Внутри признаются утратившими силу или приостанавливается действие всех пунктов — в том числе о ношении средств индивидуальной защиты и ограничениях на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, в Ленобласти приостановлены такие меры, как изоляция контактных лиц и режим самоизоляции граждан с хроническими заболеваниями. Все изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 14 июля.