Опрос: почти треть жителей Петербурга жалуются на нехватку зарплаты даже на основные нужды

Такие результаты получились в результате опроса hh.ru. Большинство из тех, кто сообщал о нехватке зарплаты, чаще всего оказывались люди в возрасте 45-54 лет (47%). Недовольны заработной платой сотрудники из рабочего персонала (60%), а также медицинские работники и госслужащие (51%).

Статистика показывает, что порядка 48% жителей СЗФО не хватает на покрытие основных нужд порядка 20 тысяч рублей. Четверть (24%) хотела бы получить прибавку в 15-20 тысяч рублей. Еще 17% мечтают о прибавке в 10-15 тысяч рублей. Повышение зарплаты от 5 тысяч до 10 тысяч рублей устроит 11% опрошенных.

Одновременно с этим по итогам июня медианная предлагаемая зарплата в вакансиях Петербурга находится на уровне 62 тысяч рублей, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова «Деловому Петербургу».

Больше всего рост зарплаты оказался в сферах консультирования (плюс 12 тысяч рублей), производства (плюс 9,3 тысячи рублей), у молодых специалистов (плюс 7 тысяч рублей), рабочего персонала и в сфере закупок (более 6 тысяч рублей в каждой сфере).

Отмечается, что некоторые работодатели опустили зарплатные предложения. Больше всего под сокращение попали для соискателей из обслуживающей сферы (минус 9,6 тысяч рублей), а также в вакансиях образовательной сферы (минус 3,8 тысяч рублей) и в госсекторе (минус 2,5 тысяч рублей).

Напомним, на индексацию зарплат сотрудников бюджетных организаций планируется направить чуть более 1 триллиона рублей. Повышение рассчитано на 2023-2025-е годы.

А более половины россиян признались, что работают сверхурочно. В среднем они трудятся на 28% дольше, чем положено.