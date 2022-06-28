Только 35% россиян не жалуются на переработки, тогда как 54% работают сверх нормы. Те, кто остаются сверхурочно, в среднем трудятся на 28% дольше, чем положено. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще приходится оставаться сверх графика фармацевтам, экономистам, пиарщикам, администраторам, воспитателям и медсестрам. Самые длительные переработки у медицинских сестер и учителей: они работают в среднем на 40% дольше, чем предполагает их трудовой договор. На втором месте врачи и менеджеры по логистике — их сверхурочные достигают 34% от рабочего времени, на третьем юристы — 33%.

Водители трудятся на 31% дольше, чем положено, воспитатели — на 29%, администраторы — на 28%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 27%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 18% от нормы рабочего времени.

При этом, как отмечают аналитики, за год сотрудников, которым приходится трудиться сверхурочно, стало больше среди менеджеров по логистике, маркетологов, продавцов, водителей, специалистов по продажам и фармацевтов.

Напомним, ранее исследователи НИУ ВШЭ провели анализ гендерного разрыва в зарплатах наемных работников на рынке труда России за 1996-2021 годы. Как показали результаты, разница зарплат женщин и мужчин в России варьируется в диапазоне от 5,3 до 69,9% со средним значением 37,3%.