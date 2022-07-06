Минфин направит 1 трлн рублей на индексацию зарплат бюджетников. Более половины отдадут военным

Согласно расчетам Министерства финансов, в 2023 году за счет индексации оклады бюджетников вырастут на 104,7 миллиарда рублей, в 2024-ом — на 359 миллиардов, в 2025-ом — на 541,7 миллиарда. Больше всего средств в абсолютном выражении планируется направить военным — их зарплаты проидексируют на общую сумму в 547 миллиардов рублей. Следом идут сотрудники федеральных государственным учреждений, на индексацию зарплат которых планируется направить 280 миллиардов рублей. Зарплаты гражданских госслужащих увеличат на 120 миллиардов, судей — на 27,8 миллиарда, прокуроров — на 22,3 миллиарда.

Индексация зарплат военных будет произведена в соответствии с прогнозируемыми темпами инфляции — на 6,1% в 2023 году и на 4% в 2024 и 2025 годах. Работникам федеральных госучреждений — учителям, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу — оклады проиндексируют в соответствии с ожидаемым темпом роста средней номинальной зарплаты по стране: на 9,9% в 2023 году, 7,7% в 2024-ом и 6,5% в 2025-ом.

Размер индексации заработных плат зависит от двух факторов — уровня инфляции и категории, к которой относится бюджетник. «Если, например, по каким-либо причинам — политическим или экономическим — приоритетной группой выбираются силовики, то им индексация производится в первую очередь. Крайне редко бывает так, что выплаты назначаются сразу всем категориям работников бюджетной сферы», — приводит РБК слова профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова.