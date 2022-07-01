Рекорд поставлен: так жарко в Петербурге не было 11 лет

«В Санкт-Петербурге сегодня, как и ожидалось, обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Прежнее достижение 2011 года составляло +30,9 градуса, а к 17 часам воздух прогрелся уже до +31,7. Как всегда точное значение нового достижения станет известно после 21 часа по местному времени», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Главный совет на предстоящие выходные от главного синоптика Петербурга Александра Колесова: «Бегите из города, особенно в субботу». Его наставление было услышано на Октябрьской железной дороге, управление которой запускает дополнительные электрички на Финляндском направлении.

По данным наблюдений на сегодня, 1 июля, температура воды в Неве составляет +21 градус, в курортной зоне Финского залива — +22...+23 градусов. Купаться можно далеко не везде: о том, где именно это разрешено, ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Но есть и хорошие новости для любителей загорать и купаться нагишом: пляж под Петербургом вошел в десятку лучших нудистских в России. Сдаем явки-пароли!