18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Рекорд поставлен: так жарко в Петербурге не было 11 лет

Поделиться:

Температурный рекорд, на который погода в Петербурге шла сегодня, поставлен раньше, чем были сняты последние наблюдения. Так жарко в городе 1 июля не было 11 лет!

Shutterstock.com

«В Санкт-Петербурге сегодня, как и ожидалось, обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Прежнее достижение 2011 года составляло +30,9 градуса, а к 17 часам воздух прогрелся уже до +31,7. Как всегда точное значение нового достижения станет известно после 21 часа по местному времени», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Главный совет на предстоящие выходные от главного синоптика Петербурга Александра Колесова: «Бегите из города, особенно в субботу». Его наставление было услышано на Октябрьской железной дороге, управление которой запускает дополнительные электрички на Финляндском направлении.

По данным наблюдений на сегодня, 1 июля, температура воды в Неве составляет +21 градус, в курортной зоне Финского залива — +22...+23 градусов. Купаться можно далеко не везде: о том, где именно это разрешено, ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Но есть и хорошие новости для любителей загорать и купаться нагишом: пляж под Петербургом вошел в десятку лучших нудистских в России. Сдаем явки-пароли!

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: