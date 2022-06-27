Вода в Финском заливе прогрелась до +25 градусов. А купаться там можно? Отвечает Роспотребнадзор

Последний на сегодняшний день отчет о состоянии водных акваторий пляжей датирован 23 июня. К тому моменту специалисты Роспотребнадзора отобрали 120 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам мониторинга, соответствует гигиеническим нормативам качество воды только на одном пляже — это Ольгинский водоем в Выборгском районе. Остальные водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Приводим их список: