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Вода в Финском заливе прогрелась до +25 градусов. А купаться там можно? Отвечает Роспотребнадзор

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30-градусная жара, установившаяся в Петербурге после выходных, прогрела воду в Неве до +20 градусов, в Финском заливе — до +21…+25. Рассказываем, можно ли там безопасно купаться — в отчете Роспотребнадзора.

David Bokuchava / Shutterstock.com

Последний на сегодняшний день отчет о состоянии водных акваторий пляжей датирован 23 июня. К тому моменту специалисты Роспотребнадзора отобрали 120 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам мониторинга, соответствует гигиеническим нормативам качество воды только на одном пляже — это Ольгинский водоем в Выборгском районе. Остальные водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Приводим их список:

  • река Ижора — пляж Взрослый и Детский (Колпинский район);
  • озеро Безымянное (Красносельский район);
  • пляж Верхнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера (Выборгский район);
  • пляж Колонистского пруда (Пушкинский район);
  • озера Разлив — пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»;
  • Финский залив — пляжи «Кронштадтский» (Кронштадтский район), «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий» (Курортный район), а также «Морские Дубки» (Приморский район).
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