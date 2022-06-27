Вода в Финском заливе прогрелась до +25 градусов. А купаться там можно? Отвечает Роспотребнадзор

30-градусная жара, установившаяся в Петербурге после выходных, прогрела воду в Неве до +20 градусов, в Финском заливе — до +21…+25. Рассказываем, можно ли там безопасно купаться — в отчете Роспотребнадзора.
Последний на сегодняшний день отчет о состоянии водных акваторий пляжей датирован 23 июня. К тому моменту специалисты Роспотребнадзора отобрали 120 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Согласно результатам мониторинга, соответствует гигиеническим нормативам качество воды только на одном пляже — это Ольгинский водоем в Выборгском районе. Остальные водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Приводим их список:
- река Ижора — пляж Взрослый и Детский (Колпинский район);
- озеро Безымянное (Красносельский район);
- пляж Верхнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера (Выборгский район);
- пляж Колонистского пруда (Пушкинский район);
- озера Разлив — пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»;
- Финский залив — пляжи «Кронштадтский» (Кронштадтский район), «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий» (Курортный район), а также «Морские Дубки» (Приморский район).
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