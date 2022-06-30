18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Все на залив! В Петербурге запускают дополнительные электрички на Финляндском направлении

Поделиться:

В преддверии жарких выходных в Петербурге вновь запускают дополнительные электрички. Они будут курсировать на Финляндском направлении — публикуем расписание.

alenka2194 / Shutterstock.com

2 и 3 июля будут курсировать дополнительные пригородные поезда:

  • №6021 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк). Отправление в 14:35, прибытие в 15:43;
  • №6022 Белоостров — Санкт-Петербург Финляндский (через Парголово). Отправление в 15:50, прибытие в 16:29;
  • №6035 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк). Отправление в 18:34, прибытие в 19:43;
  • №6098 Белоостров — Санкт-Петербург Финляндский (через Сестрорецк). Отправление в 19:48, прибытие в 20:59;
  • №6657 Санкт-Петербург Финляндский — Зеленогорск. Отправление в 16:32, прибытие в 17:31;
  • №6174 Зеленогорск — Санкт-Петербург Финляндский. Отправление в 18:01, прибытие в 18:58.
  • №6597 Санкт-Петербург Финляндский — Васкелово. Отправление в 10:50, прибытие в 12:03;
  • №6598 Васкелово — Санкт-Петербург Финляндский. Отправление в 13:00, прибытие в 14:15.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 2 июля, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32.

В воскресенье, 3 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами ливневые дожди и грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем западных направлений умеренный, при грозе порывистый. В темное время суток +19…+21 градус, днем воздух прогреется до +28…+30.

Напомним о хорошей новости для любителей загорать и купаться нагишом: пляж под Петербургом вошел в десятку лучших нудистских в России. Сдаем явки-пароли!

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: