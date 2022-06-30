Все на залив! В Петербурге запускают дополнительные электрички на Финляндском направлении

2 и 3 июля будут курсировать дополнительные пригородные поезда:

№6021 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк). Отправление в 14:35, прибытие в 15:43;

№6022 Белоостров — Санкт-Петербург Финляндский (через Парголово). Отправление в 15:50, прибытие в 16:29;

№6035 Санкт-Петербург Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк). Отправление в 18:34, прибытие в 19:43;

№6098 Белоостров — Санкт-Петербург Финляндский (через Сестрорецк). Отправление в 19:48, прибытие в 20:59;

№6657 Санкт-Петербург Финляндский — Зеленогорск. Отправление в 16:32, прибытие в 17:31;

№6174 Зеленогорск — Санкт-Петербург Финляндский. Отправление в 18:01, прибытие в 18:58.

№6597 Санкт-Петербург Финляндский — Васкелово. Отправление в 10:50, прибытие в 12:03;

№6598 Васкелово — Санкт-Петербург Финляндский. Отправление в 13:00, прибытие в 14:15.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 2 июля, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32.

В воскресенье, 3 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами ливневые дожди и грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем западных направлений умеренный, при грозе порывистый. В темное время суток +19…+21 градус, днем воздух прогреется до +28…+30.

Напомним о хорошей новости для любителей загорать и купаться нагишом: пляж под Петербургом вошел в десятку лучших нудистских в России. Сдаем явки-пароли!