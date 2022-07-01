Главный синоптик Петербурга посоветовал «бежать из города, особенно в субботу»

По данным наблюдений на сегодня, 1 июля, температура воды в Неве составляет +21 градус, в курортной зоне Финского залива — +22...+23 градусов. Купаться можно далеко не везде: о том, где именно это разрешено, ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Но есть и хорошие новости для любителей загорать и купаться нагишом: пляж под Петербургом вошел в десятку лучших нудистских в России. Сдаем явки-пароли!

В преддверии жарких выходных в Петербурге вновь запускают дополнительные электрички. Они будут курсировать на Финляндском направлении — публикуем расписание.