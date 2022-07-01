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Главный синоптик Петербурга посоветовал «бежать из города, особенно в субботу»

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Главный совет на предстоящие выходные от главного синоптика Петербурга Александра Колесова: «Бегите из города, особенно в субботу». И вот почему — в прогнозе погоды на уикенд.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com
Александр Колесов

О том, почему нужно «бежать из города, особенно в субботу»:

Отдохнули немного, три дня в Санкт-Петербурге было прохладно, всего-то 26-28 градусов. Теперь совет: «Бегите из города, особенно в субботу». Антициклон прогревается и становится жарче. Сегодня и завтра приготовимся бить рекорды температуры в городе, а они были довольно «низкие» — 1 июля +30,9 градуса, 2 июля +31,5 градуса, все в 2011 году. Ожидаем температуру в Санкт-Петербурге сегодня днем до +31 градуса, в субботу даже до +33. Вероятные кратковременные дожди днем в воскресенье значительно не исправят ситуацию, все еще будет жарко, но уже до +30 градусов. Так что пережидаем жару на природе — конечно, кто может, — и ждем понижение температуры на следующей неделе.

По данным наблюдений на сегодня, 1 июля, температура воды в Неве составляет +21 градус, в курортной зоне Финского залива — +22...+23 градусов. Купаться можно далеко не везде: о том, где именно это разрешено, ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Но есть и хорошие новости для любителей загорать и купаться нагишом: пляж под Петербургом вошел в десятку лучших нудистских в России. Сдаем явки-пароли!

В преддверии жарких выходных в Петербурге вновь запускают дополнительные электрички. Они будут курсировать на Финляндском направлении — публикуем расписание.

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