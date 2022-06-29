Рейтинг лучших нудистских пляжей, поступивший в редакцию «Собака.ru», составил сервис Tvil.ru. Так, 22% туристов иногда загорают на пляже в Коктебеле. Еще 17% — на пляже в Дивноморском. Бронзу в рейтинге самых лучших нудистских пляжей получил пляж в Лисьей бухте — 14%. На четвертом месте пляж «Дюны» под Петербургом — его посещают 10% опрошенных.

Десять лучших нудистских пляжей в России:

Пляж в Коктебеле, Крым (22%); Пляж в Дивноморском, Геленджик (17%); Пляж в Лисьей бухте, Крым (14%); Пляж «Дюны», Петербург (10%); Пляж «Спутник», Сочи (10%); Нудистский пляж на Волчихинском водохранилище, флюс, Екатеринбург (9%); Пляж в Серебряном Бору, Москва (5%); Пляж Большого Утриша, Анапа (5%); Нудисткий пляж «Абрау-Дюрсо», Абрау-Дюрсо (3%); Нудистский пляж возле базы отдыха Академгородка, Новосибирск (3%).

Установившаяся в Петербурге 30-градусная жара продолжает прогревать воду в городе и близ него. По данным наблюдений на 29 июня, температура воды в Неве составляет +20 градусов, в курортной зоне Финского залива — +19…+22 градуса. Рассказываем, можно ли там безопасно купаться — в отчете Роспотребнадзора.