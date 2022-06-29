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Пляж под Петербургом вошел в десятку лучших нудистских в России. Сдаем явки-пароли!

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Хорошая новость для любителей загорать и купаться нагишом: пляж под Петербургом вошел в десятку лучших нудистских в России. Сдаем явки-пароли!

Shutterstock.com

Рейтинг лучших нудистских пляжей, поступивший в редакцию «Собака.ru», составил сервис Tvil.ru. Так, 22% туристов иногда загорают на пляже в Коктебеле. Еще 17% — на пляже в Дивноморском. Бронзу в рейтинге самых лучших нудистских пляжей получил пляж в Лисьей бухте — 14%. На четвертом месте пляж «Дюны» под Петербургом — его посещают 10% опрошенных.

Десять лучших нудистских пляжей в России:

  1. Пляж в Коктебеле, Крым (22%);
  2. Пляж в Дивноморском, Геленджик (17%);
  3. Пляж в Лисьей бухте, Крым (14%);
  4. Пляж «Дюны», Петербург (10%);
  5. Пляж «Спутник», Сочи (10%);
  6. Нудистский пляж на Волчихинском водохранилище, флюс, Екатеринбург (9%);
  7. Пляж в Серебряном Бору, Москва (5%);
  8. Пляж Большого Утриша, Анапа (5%);
  9. Нудисткий пляж «Абрау-Дюрсо», Абрау-Дюрсо (3%);
  10. Нудистский пляж возле базы отдыха Академгородка, Новосибирск (3%).

Установившаяся в Петербурге 30-градусная жара продолжает прогревать воду в городе и близ него. По данным наблюдений на 29 июня, температура воды в Неве составляет +20 градусов, в курортной зоне Финского залива — +19…+22 градуса. Рассказываем, можно ли там безопасно купаться — в отчете Роспотребнадзора.

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Теги:
Лето в Петербурге 2022

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