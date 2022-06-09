Когда в Петербурге начнется купальный сезон? Рассказал главный синоптик города

«Конечно, лето будет. Оно уже наступило: сейчас температура в Петербурге до +20 градусов и выше. Если сравнивать с нормой, то температура сейчас в районе нормы и даже немного превышает», — отметил синоптик.

Сейчас температура воды в Неве достигает 14 градусов, в Финском заливе в районе Кронштадта — 15,5 градусов, в районе Лисьего Носа — порядка 16 градусов, а в районе острова Мощный — всего 12 градусов. По словам Колесова, к середине месяца температура воды прогреется до тех комфортных +18 градусов, когда большинство смогут начать купальный сезон.

Он также отметил, что в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, однако они не повлияют на общий температурный фон. Следующий циклон накроет город 14 июня. И в течение трех дней «погода будет более прохладной, но к этому времени температура воды уже все-таки должна прогреться».

В то же время в реке Луге вода уже прогрелась до 18 градусов, к 20-му числу температура воды даже в Неве и в водоемах Курортного района должна прогреться до +18…+20 градусов.

«Июль тоже должен быть благосклонен к нам, хотя температура будет чуть ниже нормы. Полноценный купальный сезон по всему Северо-Западному региону должен наступить в июле и продолжиться в августе», — заключил Колесов.