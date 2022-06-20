Жара правда вернется в Петербург? Рассказывает главный синоптик города

«Придет антициклон, и будет сухо и тепло <…> Температура воздуха постепенно будет повышаться. К середине недели до +20 градусов, во второй половине недели — к +25 градусам, а к выходным и на +30 градусов можно «замахнуться». Все дружно думаем об антициклоне, чтобы атмосфера не «баловалась» и направила свои процессы в нужное для нас русло», — спрогнозировал Колесов.

А пока в Петербурге состояние погоды определяет тыловая часть циклона, уходящего на восток. В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели вновь будут на 1-2 градуса ниже положенных по климату значений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +15…+20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник, 21 июня, дожди прекратятся и немного потеплеет.