Жара правда вернется в Петербург? Рассказывает главный синоптик города

Начало недели не слишком радует петербуржцев теплом и солнцем. Однако по прогнозу главного синоптика города Александра Колесова жара до +30 градусов придет в конце недели. И все это благодаря влиянию антициклона. Рассказываем подробнее о прогнозе погоды на ближайшую неделю.
«Придет антициклон, и будет сухо и тепло <…> Температура воздуха постепенно будет повышаться. К середине недели до +20 градусов, во второй половине недели — к +25 градусам, а к выходным и на +30 градусов можно «замахнуться». Все дружно думаем об антициклоне, чтобы атмосфера не «баловалась» и направила свои процессы в нужное для нас русло», — спрогнозировал Колесов.
А пока в Петербурге состояние погоды определяет тыловая часть циклона, уходящего на восток. В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели вновь будут на 1-2 градуса ниже положенных по климату значений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +15…+20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник, 21 июня, дожди прекратятся и немного потеплеет.
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