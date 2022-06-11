Видео дня: Петербург «захватили» штурмовики из «Звездных войн». Это новая работа 3D-художника Владислава Иванова

Помимо штурмовиков, в центре Петербурга оказались дроиды, вездеходный бронированный транспорт и другая техника из фантастической франшизы. «Чем глубже император сидит в Звезде Смерти, тем больше штурмовиков появляется в нашей жизни», — написал автор.

Напомним, ранее Владислав Иванов опубликовал работу, посвященную проблеме экологии, которая через несколько столетий может превратиться в настоящую катастрофу. Также дизайнер фантазировал, что было бы, если бы город захватили электросамокаты? На кадрах видно, как десятки электросамокатов заполнили Дворцовую площадь. А в самом центре к Александровской колонне припарковали мега-самокат. Посмотрите, что из этого вышло.