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Видео дня: Петербург «захватили» штурмовики из «Звездных войн». Это новая работа 3D-художника Владислава Иванова

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Петербургский 3D-художник Владислав Иванов  показал свою новую работу. В ролике по улицам Петербурга ходят штурмовики из «Звездных войн». 

Помимо штурмовиков, в центре Петербурга оказались дроиды, вездеходный бронированный транспорт и другая техника из фантастической франшизы. «Чем глубже император сидит в Звезде Смерти, тем больше штурмовиков появляется в нашей жизни», — написал автор.

Напомним, ранее Владислав Иванов опубликовал работу, посвященную проблеме экологии, которая через несколько столетий может превратиться в настоящую катастрофу. Также дизайнер фантазировал, что было бы, если бы город захватили электросамокаты? На кадрах видно, как десятки электросамокатов заполнили Дворцовую площадь. А в самом центре к Александровской колонне припарковали мега-самокат. Посмотрите, что из этого вышло.

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