Видео дня: Дворцовую площадь заполонили десятки электросамокатов — новая работа художника Владислава Иванова

Пугающая фантазия художника на тему, которые многие обсуждали этим летом — как уживаться с электросамокатами. Автор предложил свое видение, а также подписал работу следующим образом:

«Страшный сон для жителей любого мегаполиса... или не сон?», — подписал свою работу Владислав Иванов.

На кадрах видно, как десятки электросамокатов заполнили Дворцовую площадь. А в самом центре к Александровской колонне припарковали мега-самокат.

Ранее еще один петербургский художник Вадим Соловьев, который известен своими необычными работами в 3D-графике, представил кибер-панк работу, вдохновленную представлением о гравиметрополитене.