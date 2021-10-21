Видео дня: Дворцовую площадь заполонили десятки электросамокатов — новая работа художника Владислава Иванова

Что было бы, если бы Петербург захватили электросамокаты? 3D-художник Владислав Иванов пофантазировал на эту тему и показал свою работу в Instagram.
Пугающая фантазия художника на тему, которые многие обсуждали этим летом — как уживаться с электросамокатами. Автор предложил свое видение, а также подписал работу следующим образом:
«Страшный сон для жителей любого мегаполиса... или не сон?», — подписал свою работу Владислав Иванов.
На кадрах видно, как десятки электросамокатов заполнили Дворцовую площадь. А в самом центре к Александровской колонне припарковали мега-самокат.
Ранее еще один петербургский художник Вадим Соловьев, который известен своими необычными работами в 3D-графике, представил кибер-панк работу, вдохновленную представлением о гравиметрополитене.
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