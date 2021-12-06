Видео дня: 3D-художник «нарисовал» мусорный апокалипсис в Петербурге будущего

Художник поделился в своем Instagram видео-артом ко Дню волонтера. По легенде, через 300 лет над городом будут летать грави-утилизаторы, которые разгоняют болотные тучи, а улицы будут полностью закрывать для обработки.

Также в истории автора сказано, что волонтеры смогли отправить капсулу в прошлое. В ней они поместили этот ролик, ампулы с зараженным воздухом, которые нельзя открывать без химзащиты, а еще небольшой клочок мокрой бумаги, на которой написали:

«Мы потеряли город, но в прошлом есть шанс все исправить. Сортируйте, выбрасывайте и очищайте, пока это возможно. Шестой полигонный выброс мы уже не переживем».

Ранее Владислав Иванов фантазировал, что было бы, если бы город захватили электросамокаты? На кадрах его предыдущей работы видно, как десятки электросамокатов заполнили Дворцовую площадь. А в самом центре к Александровской колонне припарковали мега-самокат. Посмотрите, что из этого вышло.