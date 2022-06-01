Петербуржцам предложили выбрать месторасположение вестибюля станции «Театральная»

Опрос объявлен в телеграм-канале КРТИ 1 июня. Есть три варианта: подземный вестибюль на Театральной площади (в районе Театрального сквера), надземный вестибюль на улице Декабристов, 38 и подземный вестибюль на улице Декабристов между домами 37 и 39.

Голосование продлится до 10:00 15 июня 2022 года. Результаты огласят на заседании технического совета при Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Изначально предполагалось, что у станции метро «Театральная» будет два выхода. Первый расположат на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, на месте Дома Быта. Ранее вопрос о размещении вестибюля строящейся в данный момент станции метрополитена «Театральная» решался в августе 2020 года. Тогда же художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев призвал сохранить Театральную площадь в том виде, в каком она была 150 лет назад — по его мнению, строительство выхода «изуродует Театральную площадь».

Позже от этой идеи отказались официально. Смольный принял решение отказаться от строительства наземного вестибюля возле Мариинского театра, теперь это подтверждает информация, размещенная на портале госзакупок. А саму «Театральную» хотят открыть к 2026 году вместе с еще двумя станциями.