Смольный пообещал открыть 21 новую станцию метро к 2030 году в Петербурге

Как и предполагалось, в 2024 году откроются уже строящиеся «Путиловская», «Юго-Западная» («Казаковская» на коричневой ветке) и «Горный институт» (оранжевая ветка). В 2026-м предполагается открыть три станции: «Богатырский проспект», «Планерная» (веленая ветка) и «Театральная» (оранжевая ветка), а также построить депо «Красносельское».

В 2028 году планируют продлить фиолетовую линию до станции «Шуваловский проспект». Там будет пересечение с зеленой веткой.

В 2029 году запланировано открытие четырех станций Красносельско-Калининской (коричневой) линии: «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая». В этом же году должна заработать станция «Кудрово».

В 2030 году хотят ввести в эксплуатацию сразу девять станций: «Гавань», «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна».

Если все эти планы исполнятся в срок, то к 2030 году в Петербурге будет 93 станции, длина эксплуатируемых путей достигнет почти 160 км, почти 40% населения города будут жить в пешей доступности к станциям метрополитена.

Напомним, в начале декабря сообщалось о планах строительства метрополитена. В Петербурге хотят открыть три станции метро до 2024 года. Это будут «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт».