«Потерянная книга» — арт-объект авторства выпускницы Академии художеств Вероники Бернард. Работа имеет двойное значение. Первое — недалеко от этого места Николай Некрасов потерял рукопись романа Николая Чернышевского «Что делать?». Второе —авторы напоминают о том, что книга постепенно заменяется различными гаджетами.

Арт-объект установлен возле дома №55 по Литейному проспекту — на скамье во внутреннем дворе бара Union.