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Книга грустит, что ее не читают. Это новый арт-объект на Литейном от выпускницы Академии художеств

На Литейном проспекте появилась очень грустная книга. Она сидит на скамейке и считает себя потерянной — поэтому ее не читают.

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«Потерянная книга» — арт-объект авторства выпускницы Академии художеств Вероники Бернард. Работа имеет двойное значение. Первое — недалеко от этого места Николай Некрасов потерял рукопись романа Николая Чернышевского «Что делать?». Второе —авторы напоминают о том, что книга постепенно заменяется различными гаджетами.

Арт-объект установлен возле дома №55 по Литейному проспекту — на скамье во внутреннем дворе бара Union.

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