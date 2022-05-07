Над Петербургом прогремела первая майская гроза. В МЧС сообщили, что это еще не все

Сегодня, в самый теплый день с начала года, в Петербурге прогремела первая, но не последняя майская гроза. Как предупредили в МЧС, в ближайшие несколько часов ожидаются еще грозы, а также град и усиление ветра до 15 м/с.
Раскаты грома услышали жители северных районов Петербурга днем, примерно в половину четвертого. Кроме того, прошел ливень, местами с градом. Также, как сообщали синоптики, эта суббота стала самым теплым днем с начала года. Воздух прогрелся до +18 градусов.
При этом в воскресенье, 8 мая, в Петербурге не только резко похолодает, но и ожидается усиление ветра до 15 м/с, предупредили в городском МЧС.
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