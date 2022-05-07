МЧС: в воскресенье в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с

По информации ГУ МЧС, завтра порывы ветра будут достигать 15 м/с. Также местами пройдет кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит +10...+12 градусов. В ведомстве напомнили, что автомобилистам не стоит парковать машины под деревьями, а пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие строения. Еще желательно убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона.