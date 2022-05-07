Суббота в Петербурге может стать самым теплым днем с начала года. Однако завтра резко похолодает

Как рассказал специалист, 7 мая город останется в секторе североатлантического циклона. «В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди и еще немного потеплеет», — поделился он.

Так, температура воздуха составит от +17 до +19 градусов и побьет рекорд 6 мая, когда воздух прогрелся до 16,4 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Тем не менее в воскресенье придут кратковременные дожди и резкое похолодание, предупредил синоптик.