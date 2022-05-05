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Массовые мероприятия разрешены: в Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения

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В Ленинградской области сняли несколько коронавирусных ограничений. Они касаются проведения массовых мероприятий. Соответствующие изменения в постановление внес губернатор Александр Дрозденко.

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«В частности, сняты запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти», – сообщила пресс-служба региона. Отмечается, что ограничения снимаются с 5 мая.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о новой волне заболеваемости коронавирусом в России. Она ожидается в июне. Также в России наблюдается «скрытая волна» заболеваемости коронавирусом. Предположительно, она началась во второй половине апреля, а уже к июню может стихнуть

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