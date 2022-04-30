Минздрав: новая волна коронавируса в России ожидается в июне

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о новой волне заболеваемости коронавирусом в России. Она ожидается в июне, передает ТАСС.
«Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — заявил он. Мурашко добавил, что это может произойти в июне.
По словам главы Минздрава, в России коллективный иммунитет к COVID-19 снижается, поэтому он напомнил, что необходимо ревакцинироваться.
Напомним, новая волна коронавируса может накрыть Петербург после майских праздников. Сейчас в городе преобладают штаммы омикрон и стелс-омикрон.
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