Минздрав: новая волна коронавируса в России ожидается в июне

«Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — заявил он. Мурашко добавил, что это может произойти в июне.

По словам главы Минздрава, в России коллективный иммунитет к COVID-19 снижается, поэтому он напомнил, что необходимо ревакцинироваться.