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Минздрав: новая волна коронавируса в России ожидается в июне

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о новой волне заболеваемости коронавирусом в России. Она ожидается в июне, передает ТАСС.

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«Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — заявил он. Мурашко добавил, что это может произойти в июне.

По словам главы Минздрава, в России коллективный иммунитет к COVID-19 снижается, поэтому он напомнил, что необходимо ревакцинироваться.

Напомним, новая волна коронавируса может накрыть Петербург после майских праздников. Сейчас в городе преобладают штаммы омикрон и стелс-омикрон.

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