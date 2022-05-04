В России наблюдается «скрытая волна» заболеваемости коронавирусом. Предположительно, она началась во второй половине апреля, а уже к июню может стихнуть.
Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук — о «скрытой волне» коронавируса в России, выдержка по URA.RU:
Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при «омикроне», «дельте». Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля. Но май пройдет и к июню все опять может стихнуть.
Это естественные колебания. Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются.
По мнению иммунолога, в России пока рано полностью отменять ограничения по коронавирусу. «Единственный вариант, который напрашивается, это массовая вакцинация групп риска. […] Маски, по крайней мере в общественных местах, нужно вернуть. В транспорте обязательно. Ничего страшного тут нет», — резюмировал Крючков.
Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о новой волне заболеваемости коронавирусом в стране. По его прогнозам, она может начаться в июне.
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