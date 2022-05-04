Николай Крючков

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук — о «скрытой волне» коронавируса в России, выдержка по URA.RU:

Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при «омикроне», «дельте». Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля. Но май пройдет и к июню все опять может стихнуть.

Это естественные колебания. Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются.