Петербуржцы сообщили о «мусорной войне» в центре города, где баки переполнены отходами все выходные

Как оказалось, такая проблема была замечена как минимум во дворах 13 домов по адресам: Джамбула, 19, Пушкинская, 4 и 7, Невский, 61, Кузнечный, 14, Гороховая, 48, Рубинштейна, 7, 14, 25 и 26, Советская, 4, Фонтанка, 46, Гороховая, 36 и 38.

Активисты считают, что виноват в сложившейся ситуации местный жилкомсервис № 2. «ЖКС 2 в праздничные дни объявил всем мусорную войну! Горе-руководители теперь запретили дворникам убирать контейнерные площадки и вывозить баки на улицу», — говорится в посте.

Как пишет «Фонтанка», «Невский экологический оператор» делает все возможное, чтобы навести порядок в Центральном районе Петербурга, однако им не удается решить эту проблему из-за закрытых дворов-колодцев. «Нам просто не выкатывают баки. По какой причине — выясняем, сообщили об этой проблеме в комитет по природопользованию, пытаемся связаться с администрацией Центрального района», — рассказали в пресс-службе оператора изданию.

При этом оператор ранее предупреждал о том, что может возникнуть такая проблема — после смены лица, ответственного за санитарное состояние контейнерных площадок.