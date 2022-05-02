Предполагаемый автор инсталляции ZAMESTIM намерен вернуть ее в центр Петербурга после ремонта

Инсталляция Zamestim, посвященная импортозамещению, может вновь появиться в центре Петербурга после ремонта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вечерний Омаров», который, предположительно, ведет экс-комиссар движения «Наши» Артур Омаров.
«Мы знали, что по инсталляции будут лазить и дети, и взрослые — она для того и создана, чтобы с ней (и на ней) с удовольствием фоткались люди. Это заложено в ее конструкцию, она очень крепкая. Но, как говорится, «она же от нормальных людей была бронированная, а не от выродков». Букву этот гоблин отломать не смог, но верхняя часть оказалась повреждена», — написал автор.
При этом он решил не подавать заявление в полицию. «Просто потому, что в этом случае кто-то из них, скорее всего, сядет. А так у них хотя бы есть шанс протрезветь, извиниться, вверить себя в руки закона и избежать реального срока», — пояснил Омаров.
После того, как поврежденную букву S восстановят, инсталляцию могут вернуть в центр Петербурга или даже установить в другом городе. «Заявок от регионов уже полтора десятка», — говорится в сообщении.
Напомним, светящаяся работа ZAMESTIM появилась на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Надпись была составлена из первых букв брендов, которые приостановили свою деятельность в России после ввода санкций: Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TotalEnergies, IKEA и MilkyWay. При этом инсталляция не была согласована с комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Однако вскоре инсталляцию убрали, потому что букву S сломали. «На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие», — добавили в ГУ МВД. В настоящий момент на них составили протоколы о мелком хулиганстве.
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