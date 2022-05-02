Предполагаемый автор инсталляции ZAMESTIM намерен вернуть ее в центр Петербурга после ремонта

«Мы знали, что по инсталляции будут лазить и дети, и взрослые — она для того и создана, чтобы с ней (и на ней) с удовольствием фоткались люди. Это заложено в ее конструкцию, она очень крепкая. Но, как говорится, «она же от нормальных людей была бронированная, а не от выродков». Букву этот гоблин отломать не смог, но верхняя часть оказалась повреждена», — написал автор.

При этом он решил не подавать заявление в полицию. «Просто потому, что в этом случае кто-то из них, скорее всего, сядет. А так у них хотя бы есть шанс протрезветь, извиниться, вверить себя в руки закона и избежать реального срока», — пояснил Омаров.

После того, как поврежденную букву S восстановят, инсталляцию могут вернуть в центр Петербурга или даже установить в другом городе. «Заявок от регионов уже полтора десятка», — говорится в сообщении.