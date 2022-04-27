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В центре Петербурга появился памятник импортозамещению

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В центре Петербурга установили памятник импортозамещению. Он составлен из заглавных букв известных иностранных брендов.

telegram/У Петра за пазухой | Питер

Светящаяся скульптура ZAMESTIM расположена на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Каждая из восьми разноцветных букв отсылает к иностранным брендам, которые приостановили свою деятельность в России после ввода санкций.

Так, буквы отсылают к Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TotalEnergies, IKEA и MilkyWay. Вечером памятник импортозамещению будут подсвечивать разными цветами. Кто его разместил — неизвестно.

Однако «Фонтанка» со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга пишет, что заявка на согласование размещения на Малой Конюшенной улице конструкции в виде слова «Zamestim» не поступала.

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