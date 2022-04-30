Помните инсталляцию ZAMESTIM на Малой Конюшенной? Ее убрали из-за повреждений

По данным издания, работу пришлось убрать, потому что одну из букв повредили. Также в распоряжении «Фонтанки» оказалось видео, свидетельствующее о том, что букву S сломал один из прохожих.

«На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие», — добавили в ГУ МВД. В настоящий момент на них составили протоколы о мелком хулиганстве.