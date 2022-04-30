Помните инсталляцию ZAMESTIM на Малой Конюшенной? Ее убрали из-за повреждений

На Малой Конюшенной улице пропала инсталляция, посвященная импортозамещению, пишет «Фонтанка». Работа представляла собой надпись ZAMESTIM, в которой каждая буква отсылала к брендам, ушедшим из России.
По данным издания, работу пришлось убрать, потому что одну из букв повредили. Также в распоряжении «Фонтанки» оказалось видео, свидетельствующее о том, что букву S сломал один из прохожих.
«На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие», — добавили в ГУ МВД. В настоящий момент на них составили протоколы о мелком хулиганстве.
Напомним, светящаяся работа ZAMESTIM появилась на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Надпись была составлена из первых букв брендов, которые приостановили свою деятельность в России после ввода санкций: Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TotalEnergies, IKEA и MilkyWay. При этом неизвестно, кто разместил эту инсталляцию. Она не была согласована с комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга.
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