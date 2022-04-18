«Ночлежка» запустила пасхальный сбор в поддержку бездомных Петербурга и Москвы

Пасхальный сбор «Ночлежки» стартовал сегодня и продлится до 24 апреля. Принести угощение можно в любой день с 10:00 до 21:00 на Боровую улицу, 112Б в Петербурге или Бумажный проезд 2/2, строение 6 в Москве. Подойдут куличи любого размера, любого производства: и домашние, и покупные. Главное, отмечают в благотворительной организации, «чтобы были свежие».

«Мы из года в год проводим пасхальную акцию для бездомных независимо от их религиозных взглядов. Как минимум, это одна из редких возможностей дать нуждающимся людям почувствовать, что праздники не обходят их стороной, а общество не забыло о них. Поэтому присоединяйтесь и рассказывайте знакомым, что на этой неделе особенно легко помочь людям, которые оказались в беде», — говорят в «Ночлежке».