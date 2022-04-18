«Ночлежка» запустила пасхальный сбор в поддержку бездомных Петербурга и Москвы

Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила пасхальный сбор. С этого дня петербургский и московский офисы принимают куличи, которые будут переданы людям, оставшимся без дома.
Пасхальный сбор «Ночлежки» стартовал сегодня и продлится до 24 апреля. Принести угощение можно в любой день с 10:00 до 21:00 на Боровую улицу, 112Б в Петербурге или Бумажный проезд 2/2, строение 6 в Москве. Подойдут куличи любого размера, любого производства: и домашние, и покупные. Главное, отмечают в благотворительной организации, «чтобы были свежие».
«Мы из года в год проводим пасхальную акцию для бездомных независимо от их религиозных взглядов. Как минимум, это одна из редких возможностей дать нуждающимся людям почувствовать, что праздники не обходят их стороной, а общество не забыло о них. Поэтому присоединяйтесь и рассказывайте знакомым, что на этой неделе особенно легко помочь людям, которые оказались в беде», — говорят в «Ночлежке».
Напомним, теперь в Петербурге теперь есть «Вход с улицы», и это событие мирового значения! За открытие первого ресторана, где бездомные получают работу и профессию, взялась дрим-тим петербургских поваров: от главы Duo Band Дмитрия Блинова до Александра Берковского («Общество чистых тарелок», Mishka Bar), Виктории Мосиной и Александра Пименова (оба — Animals). Рассказываем о том, как устроен первый ресторан транзитного трудоустройства в России.
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