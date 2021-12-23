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«За оскорбление чувств верующих в Деда Мороза»: на петербургского юриста, подавшего в суд на символ Нового года, написали заявление

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История с иском к Деду Морозу продолжается. Теперь к нему подключилась петербургская юристка Эльнара Троицкая, известная также как «форумчаночка с ПМЭФ». Она считает, что юрист Мирзоев никакого заявления в суд не подавал, а еще он оскорбил чувства верующих в Деда Мороза.

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Женщина подала жалобы в прокуратуру и суд Игоря Мирзоева, который ранее отправил иск к Деду Морозу на 10 млн рублей за неисполненные мечты и неподаренные подарки. Юристка просит наказать Игоря Мирзоева за недостоверную новость о том, что он якобы подал иск, а еще за «оскорбление чувств верующих в Деда Мороза», пишет 78.ru.

«Ответчик не подавал указанный иск в адрес Акционерного общества «Дед Мороз», а лишь распространил сведения порочащие чувства верующих в Дела Мороза», — сказано в документе, направленный в Куйбышевский районный суд.

Троицкая считает, что Мирзоев ввел в заблуждение СМИ, и прокуратура должна ограничить доступ к фейковой информации.

Напомним, петербуржец подал иск на Деда Мороза, а точнее к АО «ДЕД МОРОЗ» — компании, которая владеет вотчиной, почтой, городской резиденцией и другими объектами Деда Мороза. Мужчина хочет получить все подарки и возмещение морального ущерба.

Затем во время пресс-конференции президента Владимира Путина спросили про этот случай, и глава государства вызвался быть адвокатом новогоднего волшебника.

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