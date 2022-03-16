Пропал Сэр Филимон — кот-хранитель Выборгского замка и его символ

В Выборгском замке рассказали о пропаже Сэра Филимона — кота-хранителя и символа музея-заповедника. Возможно, он ушел в Старый город — хвостатый уже так делал.
«У нас пропал Сэр Филимон. Пока не можем его найти на Замковом острове. Возможно, ушел в Старый город (он уже так делал). Возможно, кто-то унес спасать (как Осю в Музее Анны Ахматовой). На ошейнике (если он будет) у него номера телефонов в капсуле», — сообщили сотрудники Выборгского замка.
В случае нахождения Сэра Филимона просят звонить по номерам телефона +7 921 56 53 754; +7 999 53 70 905; +7 931 25 29 555.
Напомним, в начале октября 2021 года сотрудники Музея Анны Ахматовой рассказали о пропаже Оси — старейшего музейного кота. За хвостатого была объявлена награда, а за любую достоверную информацию о его местонахождении даже обещали пожизненный бесплатный вход в музей. «Крик о помощи» облетел весь город, и 12 октября Осю вернули домой. Однако эта история с грустным концом. В феврале 2022 года кот скончался. Ему было 16 лет.
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