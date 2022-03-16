Пропал Сэр Филимон — кот-хранитель Выборгского замка и его символ

Напомним, в начале октября 2021 года сотрудники Музея Анны Ахматовой рассказали о пропаже Оси — старейшего музейного кота. За хвостатого была объявлена награда, а за любую достоверную информацию о его местонахождении даже обещали пожизненный бесплатный вход в музей. «Крик о помощи» облетел весь город, и 12 октября Осю вернули домой. Однако эта история с грустным концом. В феврале 2022 года кот скончался. Ему было 16 лет.