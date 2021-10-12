Пропавшего кота Осю вернули сотрудникам Музея Анны Ахматовой

В минувшую субботу, 9 октября, сотрудники Музея Анны Ахматовой рассказали о пропаже Оси — старейшего музейного кота. За хвостатого была объявлена награда, а за любую достоверную информацию о его местонахождении даже обещали пожизненный бесплатный вход в музей. «Крик о помощи» облетел весь город — и теперь Ося вернулся домой. Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.
Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Сотрудники Музея Анны Ахматовой
О поисках музейного кота Оси:
Музейный кот вернулся в Фонтанный дом! Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.
Мы начали поиски 8 октября, как только стало известно о пропаже. Старались действовать как официальным путем, так и неофициально: запустили кампанию в социальных сетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и к нашим соседям за записями с камер видеонаблюдения. Часто мы пользовались советами тех, кто сопереживал Осе — например, объявили о награде. Благодаря вашей поддержке наш крик о помощи облетел весь город!
Кота вернули в музей сегодня. Он дома. Сейчас наша главная задача — показать Осю ветеринару и сообщить в правоохранительные органы, что кот возвращен.
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