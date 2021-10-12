Пропавшего кота Осю вернули сотрудникам Музея Анны Ахматовой

О поисках музейного кота Оси:

Музейный кот вернулся в Фонтанный дом! Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.

Мы начали поиски 8 октября, как только стало известно о пропаже. Старались действовать как официальным путем, так и неофициально: запустили кампанию в социальных сетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и к нашим соседям за записями с камер видеонаблюдения. Часто мы пользовались советами тех, кто сопереживал Осе — например, объявили о награде. Благодаря вашей поддержке наш крик о помощи облетел весь город!

Кота вернули в музей сегодня. Он дома. Сейчас наша главная задача — показать Осю ветеринару и сообщить в правоохранительные органы, что кот возвращен.