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Умер знаменитый петербургский кот Ося — хранитель и смотритель Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме

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Грустная новость пришла из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Умер талисман и хранитель музея — кот Ося. Он прожил большую часть жизни в его стенах.

Ему было 16 лет, большую часть этого времени рыжий кот встречал посетителей, прогуливался по саду и для многих стал символом музея.

«У Оси была долгая и хорошая жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в его судьбе!» — написали работники музея.

Про кота Осю снимали сюжеты, писали статьи, он даже стал героем книги «Данный кот прописан в центре». Последние несколько месяцев он провел дома на почетной пенсии.

Напомним, 9 октября, сотрудники Музея Анны Ахматовой рассказали о пропаже Оси — старейшего музейного кота. За хвостатого была объявлена награда, а за любую достоверную информацию о его местонахождении даже обещали пожизненный бесплатный вход в музей. «Крик о помощи» облетел весь город, и 12 октября Осю вернули домой.

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