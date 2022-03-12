Крупнейший сервис проката электросамокатов Whoosh заработал в Петербурге. Вот новые правила движения и парковки

В Петербурге подписали соглашение о работе в городе крупнейшего в России сервиса проката электросамокатов Whoosh. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.
Новый документ запрещает оставлять самокаты ближе 15 метров от остановок транспорта и вестибюлей станций метро. Также в некоторых зонах скорость электросамокатов будет снижаться до 15 км/ч. Будут и полностью закрытые для движения участки. Как отметил заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков, целью подписания соглашения стала необходимость обеспечивать безопасность всех участников дорожного движения.
Также в Смольном согласовали количество самокатов для проката. По данным «Фонтанки», их число увеличилось с 6 000 до 9 000 самокатов. При этом стоимость аренды не повысилась. В базовом тарифе старт поездки составит 50 рублей, а каждая последующая минута — 6 рублей. Однако в случае повышенного спроса она может увеличиться.
Как рассказали изданию в компании, в этом году сезон начался раньше. Из-за ухудшения погодных условий некоторые территории могут быть недоступными. «В местах, где наблюдается большое количество снега и льда, движение пока запрещено — в приложении эти зоны отмечены красным, самокаты при въезде в них перестают реагировать на рычаг газа», — добавили в Whoosh.
Напомним, МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как следует из документа, максимальную скорость планируют ограничить до 25 км/ч, а вес транспорта не должен превышать 35 кг. Кроме того, собираются ввести возрастные ограничения.
Ранее мы писали о том, что за семь месяцев 2021 года в России число ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 66% — произошло 266 таких аварий. В них погибли восемь человек, в том числе и один ребенок.
Также в Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Пополнился и список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.
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