Крупнейший сервис проката электросамокатов Whoosh заработал в Петербурге. Вот новые правила движения и парковки

Новый документ запрещает оставлять самокаты ближе 15 метров от остановок транспорта и вестибюлей станций метро. Также в некоторых зонах скорость электросамокатов будет снижаться до 15 км/ч. Будут и полностью закрытые для движения участки. Как отметил заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков, целью подписания соглашения стала необходимость обеспечивать безопасность всех участников дорожного движения.

Также в Смольном согласовали количество самокатов для проката. По данным «Фонтанки», их число увеличилось с 6 000 до 9 000 самокатов. При этом стоимость аренды не повысилась. В базовом тарифе старт поездки составит 50 рублей, а каждая последующая минута — 6 рублей. Однако в случае повышенного спроса она может увеличиться.

Как рассказали изданию в компании, в этом году сезон начался раньше. Из-за ухудшения погодных условий некоторые территории могут быть недоступными. «В местах, где наблюдается большое количество снега и льда, движение пока запрещено — в приложении эти зоны отмечены красным, самокаты при въезде в них перестают реагировать на рычаг газа», — добавили в Whoosh.