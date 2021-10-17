МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
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Как следует из документа, максимальную скорость планируют ограничить до 25 км/ч, а вес транспорта не должен превышать 35 кг. Кроме того, дети до 7 семи лет смогут передвигаться на таких транспортах только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах.
Еще одно предложение — разрешить россиянам старше 14 лет ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части. Однако это правило будет действовать только в том случае, если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.
Авторы проекты отмечают, что средствам индивидуальной мобильности нужно запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Также водители СИМ руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.
Напомним, в Петербурге стали меньше штрафовать пользователей электросамокатов. За три месяца число нарушений сократилось в 8 раз. Ранее мы писали о том, что за семь месяцев 2021 года в России число ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 66% — произошло 266 таких аварий. В них погибли восемь человек, в том числе и один ребенок.
Также в Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Также пополнился список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.
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