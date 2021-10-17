Как следует из документа, максимальную скорость планируют ограничить до 25 км/ч, а вес транспорта не должен превышать 35 кг. Кроме того, дети до 7 семи лет смогут передвигаться на таких транспортах только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах.

Еще одно предложение — разрешить россиянам старше 14 лет ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части. Однако это правило будет действовать только в том случае, если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Авторы проекты отмечают, что средствам индивидуальной мобильности нужно запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Также водители СИМ руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.