Цветы меняются в цене: сколько будет стоить букет на 8 марта и какие растения из-за санкций могут исчезнуть из магазинов?

По оценкам экспертов от 80 до 90% цветов в российских магазинах выращены за рубежом. Из-за роста курса валют они становятся дороже, также владельцам цветочных придется заложить в цену сложности с доставкой, возникшие после введения санкций. Сколько будет стоить букет на 8 марта, и не исчезнут ли некоторые сорта с российского рынка? Непраздничный обзор в преддверии Международного женского дня.
Конец зимы и начало весны традиционно являются горячим сезоном для торговли цветами в России: сначала продажи растут ко Дню Святого Валентина, а затем наступает 8 марта, когда поток покупателей достигают пика. Объявление санкций в отношении России пришлось именно на этот период. И это уже начинает сказываться на ввозе в страну растений.
«Есть проблемы, связанные с поставкой цветов из западного полушария, из Эквадора, Колумбии, — рассказывает Алексей Захаренко, заместитель генерального директора одной из крупнейших российских розничных сетей «ЦветОптТорг», — цветочная продукция сначала летит самолетом через океан в Европу, а потом грузовиками доставляется в Россию. Многие авиаперевозчики отказываются брать груз, если конечным получателем является российская компания. С прошлой недели мы наблюдаем, что многие поставщики не смогли отправить в нашу страну свои цветы и отказались от поставок».
Впрочем, опасаться очередей и дефицита в цветочных на 8 марта не стоит, уверяют эксперты, поскольку предпраздничные заказы были сделаны еще раньше и большинство магазинов уже получили свой товар. «Что касается 8 марта в этом году цветы есть, их достаточно, может быть даже больше, чем достаточно, — объясняет Алексей Антипов, председатель правления Национальной ассоциации цветоводов, — рынок удалось насытить заранее, некоторые поставщики привозили цветы заранее, еще до всех событий. К тому же основной цветок 8 марта — тюльпаны, а они на 80% выращиваются на территории России».
«Цветы всегда поднимают настроение»
Впрочем, несмотря на то, что большинство заказов к Международному женскому дню были сделаны заранее, цены все равно растут, отмечает флорист Ксения Лебедева. «Если раньше тюльпаны стоили в некоторых магазинах по 180 рублей [за штуку], что уже достаточно дорого, то сейчас есть ценники и по 250 рублей. Есть, конечно, те, кто удерживает цену на уровне 150 рублей, но это за самые недорогие, мелкие, простые сорта, которые до кризиса стоили вообще копейки», — рассказывает она.
Подорожание затронуло и другие виды цветов. «Хризантема была 150 рублей [за штуку], а стала 220 рублей, мелкие розы были по 35 рублей, а стали 60 рублей», — сетует директор оптово-розничной сети «Рускус» Алина Селянина (другие участники рынка говорят о том, что серьезного повышения не зафиксировано или, что оно не выходит за рамки традиционного предпраздничного роста цен). Однако, отмечает Алина Селянина, заметного снижения спроса, несмотря на опасения владельцев цветочных, пока не произошло «мы живем в такое непростое время, цветы всегда подымают настроение», — добавляет она.
«Корпоративные заказы к 8 марта все подтвердились и многие из них мы уже даже отдали, — также говорит совладелец цветочного ателье «La Table» Дарья Якоби, — розничных предзаказов меньше, чем в прошлом году, как будет в день праздника — посмотрим».
«Букет станет немножечко "стройнее"»
Если цена на многие праздничные букеты поднялась не сильно, то в дальнейшем подорожание куда больнее ударит по карманам покупателей, уверяют эксперты. «Теплицы в Нидерландах отапливаются газом, цена которого сейчас очень сильно растет. При этом цветы покупаются за евро, курс которого также взлетел, получается двойной удар. Я думаю, что цветы могут подорожать и в два раза, но прогнозировать очень сложно», — говорит Дарья Якоби из «La Table».
Флорист Ксения Лебедева дает чуть более оптимистичную оценку: она полагает что в ближайшее время цены вырастут примерно на треть. Рост цен сдерживается тем, что денег у покупателей больше не становится, добавляет Алексей Захаренко из «ЦветОптТорга», поэтому магазины не могут просто увеличить стоимость букета. Возможный выход из положения: уменьшение размера букета. «Это как уменьшение веса буханки хлеба, она раньше весила полкило, потом 450 граммов, а потом — 400. Цена при этом осталась та же. Вероятно, в нашей области будет так же, то есть букет будет становиться немножечко "стройнее"».
При этом рост цен затронет не только привозные цветы, но и отечественные, уверяют эксперты. «Повышение [на выращенные в России цветы] будет иначе, бизнес просто не выживет», — отмечает гендиректор компании «Чеховский сад» Андрей Лепехин. Способствовать этому будет не только инфляция, рост тарифов и цен на перевозку, но и тот факт, что удобрения, пестициды, черенки и луковицы российские цветоводы ввозят из-за рубежа и расплачиваются за них в валюте.
Кирилл Переверзев, один из руководителей сервиса продуманной поставки цветов КС*БЦ, считает, что стоимость российских цветов вырастет примерно в половину меньше, чем привозных. «Те предприниматели, которые пошли по нашему пути, то есть изначально ориентировались на отечественного производителя, повысят цену не более чем на 15 — 20%. А вот у тех, кто работает с импортом, повышение в ближайшее время может достигнуть 35%».
«Не уверен, что в следующем году будут тюльпаны»
Однако больше всего участники рынка опасаются даже не подорожаний, а возможных прекращений поставок из-за санкций или отказов логистических компаний выполнять перевозки в Россию. Как считают некоторые эксперты, тогда в России могут возникнуть проблемы с некоторыми видами цветов.
«Не уверен, что в следующем году будут тюльпаны, — признается Алексей Антипов из Национальной ассоциации цветоводов, — их луковицы выращиваются в Нидерландах. Хризантема практически вся доставляется оттуда же. Та же ситуация с герберами. Будут ли теперь поставки? Никто не знает. С розами все гораздо проще, без этого цветка не останемся, есть африканская роза, есть латино-американская, есть российские производители».
Другие эксперты также соглашаются, что часть европейских поставок в крайнем случае можно заменить цветами из Африки, Латинской Америки и стран СНГ. А вот полностью насытить рынок российской продукцией не получится, уверены почти все собеседники редакции.
«Резко заменить импорт у нас не получится, сейчас российский производитель занимает лишь около 18% на рынке, — Андрей Лепехин из «Чеховского сада, — строить новые теплицы при ключевой ставке в 20% невозможно».
«Некоторые закроются»
В любом случае, считают эксперты, цветочный рынок претерпит изменения. «Может снизится потребление, просто не будет у людей денег. Вот и все. Мы действительно этого боимся», — признается Алексей Антипов из Национальной ассоциации цветоводов. «Скорее всего, некоторые цветочные магазины закроются, рынок станет меньше», — соглашается флорист Ксения Лебедева.
«Я не верю, что в результате останутся только крупные сети. У людей есть разные запросы, разные аудитории, кому-то ближе диджитал, я думаю, что эти сегменты будут продолжать развиваться. Скорее всего, могут немного просесть продажи в эконом-классе, но средний чек, думаю, не изменится», — полагает Кирилл Переверзев из КС*БЦ.
«Цветы — не товар первой необходимости, хотя в пандемию он был признан таковым, — считает совладелица «La Table» Дарья Якоби, — но спрос все равно будет, хотя количество игроков, безусловно, сократится. Тяжелее придется тем, у кого мало постоянных клиентов».
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