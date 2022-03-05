Цветы меняются в цене: сколько будет стоить букет на 8 марта и какие растения из-за санкций могут исчезнуть из магазинов?

Конец зимы и начало весны традиционно являются горячим сезоном для торговли цветами в России: сначала продажи растут ко Дню Святого Валентина, а затем наступает 8 марта, когда поток покупателей достигают пика. Объявление санкций в отношении России пришлось именно на этот период. И это уже начинает сказываться на ввозе в страну растений.

«Есть проблемы, связанные с поставкой цветов из западного полушария, из Эквадора, Колумбии, — рассказывает Алексей Захаренко, заместитель генерального директора одной из крупнейших российских розничных сетей «ЦветОптТорг», — цветочная продукция сначала летит самолетом через океан в Европу, а потом грузовиками доставляется в Россию. Многие авиаперевозчики отказываются брать груз, если конечным получателем является российская компания. С прошлой недели мы наблюдаем, что многие поставщики не смогли отправить в нашу страну свои цветы и отказались от поставок».

Впрочем, опасаться очередей и дефицита в цветочных на 8 марта не стоит, уверяют эксперты, поскольку предпраздничные заказы были сделаны еще раньше и большинство магазинов уже получили свой товар. «Что касается 8 марта в этом году цветы есть, их достаточно, может быть даже больше, чем достаточно, — объясняет Алексей Антипов, председатель правления Национальной ассоциации цветоводов, — рынок удалось насытить заранее, некоторые поставщики привозили цветы заранее, еще до всех событий. К тому же основной цветок 8 марта — тюльпаны, а они на 80% выращиваются на территории России».