Роман Шварцман («Цветоптторг»): «В пандемию закрыли менее 10% точек. Выручка в продуктовых сетях выросла в 2,5 раза, онлайн — в 5-6».

Говорят, у цветочного бизнеса есть 2 дня, которые делают чуть ли не годовую выручку — это 8 марта и 1 сентября. Пропускаешь один — дальше работать нет смысла. Действительно ли это так?

Про 8 марта – это так: доход как за 1,5-2 месяца. А таких хлебных дней, как 1 сентября, в году 3-4. Это и День влюбленных, и День учителя, и День матери. Скажем так, в эти даты выручка примерно недельная.

Какие сейчас итоги Дня знаний?

Это 1 сентября не хуже, чем прошлогоднее. Но прошлогоднее было на редкость плохим, потому что в СМИ запустили огромную кампанию под лозунгом «Дарите учителям один букет от класса, а остальные деньги отдайте в благотворительные фонды». По моей информация — непроверенной, хочу подчеркнуть — до детей доходит не более 3% от денег, которые поступают в Фонды. Но в этом заинтересовано очень много фирм, иначе как объяснить колоссальную рекламу отказа от букетов по ТВ. Мы же знаем, сколько стоит секунда в прайм-тайм по федеральным каналам. Не думаю, что каналы выделяют время бесплатно.