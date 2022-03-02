В Петербурге отменяют QR-коды о вакцинации против коронавируса

С 4 марта в Петербурге:

Без QR-кода можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия.

Отменяется обязанность по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции.

Не требуется согласование с исполнительными органами власти Петербурга проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятия численностью до 100 человек. При этом максимальное количество посетителей театров, цирков, концертных залов и кинотеатров не может превышать 2000 человек.

Снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков.

Все другие ограничения, введенные в Петербурге ранее, продлеваются до 30 апреля — в том числе обязанность использования средств индивидуальной защиты.