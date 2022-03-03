Ленинградская область отменяет QR-коды о вакцинации против коронавируса

Постановление об отмене QR-кодов подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 3 марта. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся.

В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят. Плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае QR-код пригодится.

Напомним, сегодня об отмене QR-кодов также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в столице снимаются ограничения для спорта и культуры. В Петербурге постановление об отмене QR-кодов вступит в силу завтра, 4 марта. В городе также будут сняты ограничения по наполняемости общественных мест.