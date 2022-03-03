В Москве отменили QR-коды о вакцинации против COVID-19

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта, в столице прекращается использование QR-кодов, уже подписан. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», — заявил Собянин.

Напомним, в Петербурге также отменяют QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус. Кроме того, снимаются ограничения по наполняемости общественных мест. Рассказываем обо всех изменениях.