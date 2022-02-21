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Беглов анонсировал дальнейшее послабления коронавирусных ограничений в Петербурге

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Губернатор Петербурга анонсировал послабление коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил в традиционном радиообращении.

Shutterstock.com

Он отметил, что важно соблюдать баланс между ограничениями и медицинской необходимостью, чтобы развивать экономику.

«Важно найти баланс между медицинской необходимостью и строгостью ограничительных мер. По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Отмечу, что правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес. Нам необходимо продолжить наметившийся в прошлом году рост городской экономики и выполнить обширные планы по развитию мегаполиса», — заявил Беглов.

Напомним, в Петербурге вступили в силу новые послабления ограничений по коронавирусу. С сегодняшнего дня, 21 февраля, горожане смогут посещать общественные места по сертификату о наличии антител, а находиться в заведениях общепита — до 02:00.

Однако как отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, говорить сегодня об отмене QR-кодов в Петербурге преждевременно — текущий уровень заболеваемости коронавирусом пока не позволяет снять данные ограничения

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