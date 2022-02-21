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Смольный: говорить об отмене QR-кодов в Петербурге преждевременно

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Говорить сегодня об отмене QR-кодов в Петербурге преждевременно — текущий уровень заболеваемости коронавирусом пока не позволяет снять данные ограничения. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Борис Пиотровский

Вице-губернатор Петербурга — об отмене QR-кодов, цитата по ТАСС:

Снятие и ввод QR-кодов — это выводы, которые делаются [на основании] большой совокупности факторов. Это и заболеваемость, и заполняемость койкомест в больницах, и многие другие факторы. И если нам они позволят — мы следим за ними в ежедневном режиме — если у нас будет такая возможность, мы это сделаем. На сегодняшний день — при том темпе заболеваемости и той заполняемости больничных коек — говорить об этом преждевременно.

Напомним, 15 февраля СМИ сообщили о том, что власти Петербурга готовы отменить QR-коды для посещения общественных мест. По данным источников, знакомых с обсуждением новых послаблений ограничений по коронавирусу, «принципиальное решение было принято несколько недель назад». Тогда же другие источники заявляли, что постановление об отмене QR-кодов в Петербурге власти могут выпустить 22 февраля.

Пока что в Петербурге вступили в силу новые послабления ограничений по коронавирусу. С сегодняшнего дня, 21 февраля, горожане смогут посещать общественные места по сертификату о наличии антител, а находиться в заведениях общепита — до 02:00. 

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