Смольный: говорить об отмене QR-кодов в Петербурге преждевременно

Напомним, 15 февраля СМИ сообщили о том, что власти Петербурга готовы отменить QR-коды для посещения общественных мест. По данным источников, знакомых с обсуждением новых послаблений ограничений по коронавирусу, «принципиальное решение было принято несколько недель назад». Тогда же другие источники заявляли, что постановление об отмене QR-кодов в Петербурге власти могут выпустить 22 февраля.

Пока что в Петербурге вступили в силу новые послабления ограничений по коронавирусу. С сегодняшнего дня, 21 февраля, горожане смогут посещать общественные места по сертификату о наличии антител, а находиться в заведениях общепита — до 02:00.