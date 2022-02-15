В Петербурге смягчают ограничения по COVID-19 и продлевают время работы общепита

В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу. Уже со следующей недели горожане смогут посещать общественные места по сертификату о наличии антител, а время работы заведений общепита будет продлено.
С 21 февраля петербуржцы, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к коронавирусу, смогут посещать:
- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
- музеи и выставки;
- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
- бассейны и фитнес-центры;
- объекты розничной торговли;
- спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;
- пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
- рестораны, кафе.
Кроме того, новая редакция постановления продлевает время работы общепита, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов — теперь они смогут принимать посетителей до 02:00.
По-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания. Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий продлевается до двух часов ночи.
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