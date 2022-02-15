В Петербурге смягчают ограничения по COVID-19 и продлевают время работы общепита

С 21 февраля петербуржцы, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к коронавирусу, смогут посещать:

торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;

музеи и выставки;

театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;

иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;

бассейны и фитнес-центры;

объекты розничной торговли;

спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;

пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;

рестораны, кафе.

Кроме того, новая редакция постановления продлевает время работы общепита, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов — теперь они смогут принимать посетителей до 02:00.

По-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания. Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий продлевается до двух часов ночи.