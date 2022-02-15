Детские коронавирусные койки возвращают к штатной работе в связи со снижением госпитализаций в Петербурге

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, в связи со снижением госпитализаций детей с COVID-19 обратно перепрофилированы 249 инфекционных коек в Детской городской больнице №5 имени Филатова. Всего в городе развернуто 769 коек для детей с СOVID-19 и пневмониями.

Власти Петербурга сообщили о намерении поднять вопрос об обратном перепрофилировании части детских коронавирусных коек еще 11 февраля. Тогда из всего развернутого фонда были свободны более 35% мест.

Накануне в Комздраве также сообщили, что в Петербурге занято почти 60% детских коронавирусных коек. По состоянию на 14 февраля, свободными оставались 430 мест, в стационарах с подтвержденным COVID-19 находились 434 ребенка.

Напомним, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что в городе пройден пик пятой волны коронавируса. Также Комитет по здравоохранению составил памятку о том, что делать, если один из членов семьи заболел COVID-19. Рассказываем, кому придется оформлять больничный, а кому — уйти на самоизоляцию.